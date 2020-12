Mateus Carrieri e Jojo Todynho Reprodução

Por iG

Publicado 13/12/2020 09:09 | Atualizado 13/12/2020 10:29

São Paulo - Mateus Carrieri foi o 14º peão eliminado de 'A Fazenda 12'. Com apenas 20% dos votos, o ator se despediu do reality show da Record TV na noite deste sábado. Lidi Lisboa foi salva, recebendo 27,52% dos votos. Jojo Todynho foi a primeira peoa a ter sua volta da berlinda anunciada, com 52,46% dos votos.



Na volta para a casa, Jojo comemorou, citando 'Avenida Brasil', novela da Globo. "Max e Tufão voltaram. Da-lhe Carmem Lúcia", disse a funkeira, fazendo referência aos personagens de Marcello Novaes, Murilo Benício e Adriana Esteves na trama de João Emanuel Carneiro.

Após o anúncio da eliminação, Mateus agradeceu: "Eu agraço demais por essa oportunidade. Agradeço você [Marcos Mion], que foi nosso elo com o mundo. Você sempre foi carinhoso, respeitoso com a gente. Tô tranquilo e feliz de ter participado".Antes da eliminação, o termo "falso" esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. Por lá, os fãs do reality comentavam que Mateus não estava sendo sincero em sua relação com Jojo. Isso porque, sem a funkeira por perto, o ator disse a Tays e Biel que gostaria de ir à final de 'A Fazenda 12' com eles. Mas, no ao vivo, ao responder uma pergunta de Mion, o ator disse que sua final perfeita seria junto com Jojo e Biel.

Na Cabine de Descompressão, que vai ao ar no PlayPlus logo após o fim do reality, Mateus disse que tem certeza que aqui fora ele e Jojo irão se entender:

