Por Nathalia Duarte

Publicado 13/12/2020 08:00 | Atualizado 13/12/2020 09:55

Claudia Leitte vem trazendo a energia do sol e do Carnaval de Salvador em tempos em que pensar em aglomerações é impossível. No EP “Sol a Sol”, lançado na quinta-feira, 10, a cantora promete levar uma grande festa para dentro da casa das pessoas.

“Eu acho que esse EP é a cara do verão brasileiro. Também é bem exótico, bem Bahia. Dá para escutar dentro de casa, tomando banho, no churrasco -sem aglomerar-, mas só imaginando a aglomeração. Ele tem essa temperatura, esse cheiro. E a minha expectativa é de fazer as pessoas felizes. Que elas escutem o EP e lembrem de algum momento bom”, explica a cantora.



“O álbum é muito simples, é de música de Axé para dançar e se divertir. Eu sou uma cantora de palco, de Axé, alegria, calor e sol. Eu pego inspiração para compor as músicas quando faço shows. Com a pandemia, a gente está nesse momento de não poder abraçar gente, não poder pisar no palco. Eu senti a necessidade de trazer o Sol”.





E por falar em pandemia, Claudia detalha como o coronavírus refletiu na sua carreira. Segundo a cantora, os abadás para o trio de 2021 já estavam sendo vendidos, e toda uma agenda de shows pronta. “Eu estava com o meu Carnaval de 2021 todo pronto. A gente já tinha começado a vender os abadás e se planejar. Tudo mudou. Meu último show foi no dia 8 de março, dia Internacional da Mulher. Nove meses depois, eu trago o Sol a Sol. É a minha esperança nascendo”, conceitua.



Uma ode às mulheres



E a referência à mulher não está somente na data. No Carnaval deste ano, Claudia se inspirou na força feminina, com Maria Quitéria e Madonna como referências durante os dias de folia. A temática continuou forte na vida da cantora, não somente pelo dia em que fez o último show, mas com temas empoderados em suas letras.



“Eu venho cantando sobre poder feminino desde o Babado Novo, acho que é a minha linguagem, que agora eu estou consciente sobre. ‘Desembaça’ é a grande aposta do álbum. Senti que ela precisava de uma letra latina, por isso a versão em espanhol, não é um pensamento de fazer carreira lá fora, mas eu só senti que precisava desse complemento”, explica.



Para fortalecer a mensagem de empoderamento “Mulherão” chega com um lyric-video no qual a cantora homenageia mulheres que influenciaram a vida dela. Famosas, como Hebe Camargo e Elza Soares e anônimas, como Ilna, Nilza e Bá (mãe, avó e mãe de criação de Claudia).



“É para quebrar tudo, dançar, curtir. Eu imagino a galera dançando, fechando o olhinho e curtindo. No vídeo, eu queria todas as mulheres da minha vida. Eu cresci com elas, amadureci muita coisa com a minha própria jornada, mas, com elas, eu tive as fundações muito bem alicerçadas”, explica a cantora, que conclui: “Mulherão é aquela mulher que tem a autoestima consciente. A gente tem as nossas fragilidades, mas elas não definem a jornada de um mulherão. É aquela que olha no espelho e se reconhece: ‘sou incrível, maravilhosa do jeito que sou. Exatamente como fui moldada. E existe uma vida para mim. Eu sou o amor da minha própria vida’”, explica.



Tecnologia à favor



No clipe de “Rodou”, parceria de Claudia e Wesley Safadão, os cantores interagem como se estivessem no mesmo espaço, tudo graças à tecnologia, que permite que muitas pessoas continuem trabalhando mesmo em época de quarentena.



“Trabalhar com o Safadão foi massa. Eu ouvi a música e senti que precisava de uma pessoa que tivesse o mesmo espírito de ao vivo que eu tenho. Já queria fazer algum trabalho com o chroma key há muito tempo e parece que eu encontrei o Safadão. Foi perfeito. Ele me trouxe a vibe do palco de fora e até hoje eu acredito que realmente encontrei ele ao vivo para gravar”, brinca Claudia, que garante que já viveu uma história parecida com a da letra da música antes de se casar com Márcio Pedreira, em 2007. “Eu estou falando de uma história que já vivi antes de casar. A gente já teve aquela pessoa que rodou, rodou e ficou no mesmo lugar”.





Carnaval pessoal



Se vai ter ou não trio de Claudia e Carnaval em 2021, ainda não é certo. Com “Sol a Sol”, os fãs poderão ter aquele quentinho no coração levado por Claudia. “Meus fãs mereciam que isso transbordasse de mim através das plataformas digitais, eles mereciam esse meu calor”, confessa a cantora.