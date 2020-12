Paolla Oliveira Reprodução

Publicado 13/12/2020 08:29 | Atualizado 13/12/2020 08:43

Rio - Paolla Oliveira foi uma das convidadas do retorno do 'Altas Horas' aos estúdios da Globo. A atriz, que participou por meio de uma videochamada, conversou Serginho Groisman sobre a reprise da novela "A Força do Querer" e a pandemia. A atriz revelou que não costuma se ver em cena.

“Geralmente não costumo me ver porque sou muito crítica. Mas agora em casa, eu estou me divertindo ao rever as cenas. Não lembrava de muitos detalhes e tenho dado muita gargalhada. É um trabalho muito especial”, resumiu a atriz.

A novela, que foi ao originalmente em 2017, rendeu prêmio de Melhor Atriz a Paolla e muito carinho nas ruas. “As personagens sempre estão no meu coração e com a Jeiza não foi diferente. Até hoje as pessoas na rua me chamam de major... É engraçado! Às vezes me pego parada e em pé na posição de policial”, disse ao apresentador Serginho Groisman.

Foi a primeira edição do "Altas Horas" em novo horário. Após o o fim do "Zorra" e outros programas ligados ao Marcius Melhem, o programa de Serginho Groisman passa a ser exibido logo após a novela das 21h. Além de Paolla, recebeu a influencer Rafa Kalimann e os cantores Ferrugem e Daniel.