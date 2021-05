Firjan SENAI Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:06

Rio - A Firjan SESI, empresários fluminenses e entidades parceiras prosseguem com a campanha SESI Cidadania Contra a Fome. O objetivo é ajudar a minimizar os efeitos da pandemia sobre pessoas em situação de fome e pobreza extrema através de doações de cestas básicas no estado do Rio. Viva Rio, Movimento União Rio e Caminhão da Misericórdia, da Comunidade Olhar Misericordioso, são parceiros da Firjan SESI nesta iniciativa de mobilização da sociedade.



No estado do Rio de Janeiro, 2,6 milhões de pessoas (o equivalente a 15,1% da população do estado) estão situação de extrema pobreza, e vivem com até R$ 89 por mês, segundo levantamento da Firjan com base nos dados do Ministério da Cidadania. Com 45 dias de campanha, foram arrecadados recursos suficientes para atender a cerca de 20 mil pessoas.

Publicidade

O número de cestas básicas doadas no período chegou a mais de 5 mil. Além disso, houve ainda a doação de quase 20 mil itens de alimentos não perecíveis nas unidades Firjan SENAI SESI.



Para contribuir com a campanha, basta acessar o site firjan.com.br/sesicidadaniacontrafome e fazer a doação de qualquer quantia via PIX ou transferência bancária. Alimentos não perecíveis também serão recolhidos em 29 endereços da Firjan SESI e Firjan SENAI espalhadas pelo estado.



Publicidade



Confira os endereços para doações de pessoas físicas em https://www.firjan.com.br/noticias/sesi-cidadania-contra-a-fome-confira-os-enderecos-para-doacoes.htm

O horário de funcionamento das unidades está sujeito às restrições de cada cidade.