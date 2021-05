A Ilha de Paquetá é um bairro que fica em meio à Baía de Guanabara ALEXANDRE MACIEIRA/DIVULGAÇÃO

Publicado 31/05/2021 17:02

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse, nesta segunda-feira, que pode vacinar todos os moradores da Ilha de Paquetá contra a covid-19. A iniciativa faz parte de um experimento científico que pretende avaliar os efeitos da imunização em larga escala.

Apresentada ao Comitê de Especialistas do Enfrentamento à Covid-19, a proposta recebeu apoio dos especialistas. O avanço no projeto, que depende de um planejamento junto à Fiocruz e ao Ministério da Saúde, deve imunizar cerca de 2 mil pessoas, além das mais de 1 mil que já receberam a vacina contra o vírus.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz o projeto é parecido com o que foi feito na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, que reduziu as mortes causadas por covid-19 em 95% após campanha massiva de vacinação, com mais de 75% da população imunizada.