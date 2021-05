A polícia analisa pedir a transferência de Leandro Siqueira de Assis, conhecido como Gargalhone, para um presídio federal Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 31/05/2021 14:29 | Atualizado 31/05/2021 14:35

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizaram, na manhã desta segunda-feira, uma operação contra integrantes da milícia que atua na região da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Entre os 14 alvos da ação, estava Leandro Siqueira de Assis, conhecido como Gargalhone.

Segundo as investigações, mesmo preso, ele ainda exerce liderança sobre a organização criminosa e, por isso, a Polícia Civil avalia pedir que o miliciano seja transferido para presídio federal.

Publicidade

Gargalhone divide o controle das atividades criminosas na localidade, junto com Gustavo Teixeira da Silva Nascimento, que saiu da cadeia há poucos dias, mas já encontra como foragido da justiça. A Draco afirmou que ele foi reconhecido em uma tortura dentro da Gardênia Azul, na semana passada.

A especializada ainda informou que, nos últimos dias, homicídios foram cometidos na região, na disputa pela liderança do território.

Publicidade

Milicianos da Gardênia se uniram ao Ecko

Gargalhone e Nascimento foram os responsáveis por firmar uma aliança com o miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, após o criminoso de Campo Grande brigar com um antigo comparsa, Danilo Dias Lima, o Tandera, de acordo com a apuração da corporação. Em janeiro, câmeras de segurança flagraram os paramilitares do "Bonde do Ecko" invadindo a Gardênia Azul.

Publicidade

A Draco identificou os novos membros da milícia na região e, na manhã desta segunda-feira, realizou a operação para cumprir 14 mandados de prisão temporária pelos crimes de organização criminosa, tortura e extorsão.

Além de Gargalhone, os mandados mandados foram cumpridos contra Bruno Souza dos Santos, o Bruninho BR, Wellington de Moraes da Silva, o Munrá, Anderson Oliveira de Almeida, o PQD, Diogo Gomes da Silva, o Novinho, e José Lucas Evangelista.

Publicidade

Ainda estão foragidos, Nascimento, Antonio Marcos Cavalcante Furtado, o Kiko ou Padrinho, Leandro Xavier da Silva, o Playboy de Curicica, Maicon Douglas Santana Bonifácio, o Caco Negão, Luis Paulo Aragão Furtado, o Vin Diesel, Philip Motta Pereira, o Lesk, Marcelo da Conceição Pereira, o Mormai e Claudio Cesar Rocha, o Cara de Ferro.