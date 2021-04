Alan Antunes Monteiro é acusado de integrar a milícia comandada por Marquinhos Catiri Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 07:16 | Atualizado 09/04/2021 14:27

Rio - Uma operação da Força-Tarefa da Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (9), 20 pessoas ligadas à milícia que atua na Zona Oeste e na Baixada Fluminense (Rio das Pedras, Muzema, Curicica, Catiri, Carobinha, Santa Cruz e Seropédica).

Entre os presos está o miliciano Alan Antunes Monteiro, apontado em investigações como homem de confiança do miliciano Marcos Antônio Figueiredo Martins, conhecido como "Marquinho Catiri", chefe da milícia na comunidade do Catiri, em Bangu.

Outro preso é Roni de Souza, que faz parte da milícia liderada por Naldo da Carobinha. Segundo a polícia, ele foi preso em flagrante fazendo cobrança a comerciantes.

A ação tem como objetivo prender milicianos, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grande lucro e são explorados pela organização criminosa.

Foi também preso Thiago Silva Carvalho, segurança do miliciano Alan Antunes Monteiro.

Foram apreendidas duas pistolas com munições e carregadores, celulares e um veículo clonado.

Entre os crimes investigados estão exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet (gatonet/gatointernet); armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; empresas de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.

A ação de hoje é oriunda de investigações e trabalho de inteligência das unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) - Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM); Delegacia do Consumidor (Decon); Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter), DESARME, DRFC, DRF, DELFAZ, DCOD e da DRACO, com apoio de informações do Disque-Denúncia.