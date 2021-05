Carro capota e deixa uma pessoa morta na Avenida Brasil, na altura de Bangu Divulgação

Publicado 09/05/2021 15:10

Rio - Um homem, sem identidade revelada, morreu carbonizado após um grave acidente de carro que aconteceu por volta das 6h deste domingo (9), na Avenida Brasil, altura de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Uma mulher que estava no carona, também sem identificação, ficou ferida gravemente. O motorista do carro modelo GM Vectra morreu no local.

A mulher foi socorrida por uma equipe do Destacamento de Bombeiro Militar 1/8 de Realengo (DBM) e encaminhada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), militares foram acionados para um acidente de trânsito no trecho da Brasil. No local, foi constatada a colisão entre dois veículos, um Fiat Uno e um GM Vectra. Uma pessoa que estava no Uno também ficou ferida e levada para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Não há informações sobre a identificação e estado de saúde dela.

A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).