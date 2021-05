Milicianos foram presos na tarde desta sexta-feira em Campo Grande, Zona Oeste Arquivo Pessoal

Por Carolina Freitas

Publicado 07/05/2021 18:10 | Atualizado 07/05/2021 18:55

Rio - Policiais da 34ª DP (Bangu) prenderam, na tarde desta sexta-feira, quatro milicianos em Magalhães Bastos, Zona Oeste da cidade. Ao DIA, o delegado titular da unidade, Luís Maurício Armond, disse que o quarteto criminoso é formado por um policial civil, identificado como Marlon Magalhães Peres de Sousa; Rodolfo Ferreira dos Anjos, que é sargento militar do Exército; Alexandre Santos Fernandes, um ex-policial civil e Jorge Bruno Henrique da Silva Azevedo, policial militar.

Policiais que integravam a milícia de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foram presos na tarde desta sexta-feira por agentes da 34ªDP (Bangu). #ODia



Arquivo Pessoal pic.twitter.com/6ObIfxlSdO — Jornal O Dia (@jornalodia) May 7, 2021

Publicidade

Ainda segundo Armond, o ex-policial civil possuía diversas anotações criminais por roubos de veículos. Ele, que era investigador, foi expulso da instituição.

Com o grupo foram apreendidas duas pistolas com a numeração raspada, um carro roubado, anotações de cobrança da milícia, carregadores e munições.

Publicidade

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber o motivo da expulsão do agente Alexandre, além da prisão de um outro civil. O DIA, também tentou falar com o Exército Brasileiro, para comentar a respeito do sargento Rodolfo Ferreira. Porém, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Já a Polícia Militar informou que o PM Jorge Bruno deverá ser encaminhado para a 2ªDPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) e levado para a Unidade Prisional da Corporação (UP/PMERJ). A ocorrência está em andamento.