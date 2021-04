Felipe assume o Bangu para a Série D do Brasileiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 12:00

Rio - Felipe, ex-Vasco, Fluminense e Flamengo foi anunciado na manhã desta terça-feira como o novo treinador do Bangu. Agora o novo técnico tem como função preparar a equipe para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, depois da péssima campanha feita pelo clube no Carioca deste ano.

O time da Zona Oeste do Rio de Janeiro foi o penúltimo colocado no Campeonato Carioca, com seis pontos em 11 jogos disputados. A péssima campanha não sustentou o cargo de Júnior Martins, que acabou sendo demitido.



Vale lembrar que este não é o primeiro clube que Felipe irá dirigir. Em 2017, o ex-meia assumiu o Tigres-RJ e teve como auxiliar técnico, o também ex-jogador e amigo pessoal, Pedrinho, atualmente comentarista do Grupo Globo.