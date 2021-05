Marcelo Cabo Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 29/05/2021 17:18

Rio - O desempenho do Vasco justificou a derrota para o Operário-PR neste sábado, na estreia das equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. O fato foi confirmado pelo próprio treinador do Cruz-Maltino, Marcelo Cabo, após a partida. Para ele, especialmente o início do jogo foi aquém do que se espera tanto a nível técnico quanto a nível de intensidade.



"Hoje não fica difícil analisar a atuação do Vasco. Faltou quase que tudo. Nossos primeiros 20 minutos foram críticos, muito abaixo de uma equipe que pleiteia subir. Nos faltou intensidade e entender o que é a Série B. Além da técnica e tática, faltou intensidade", admitiu o treinador. E ele completou:



"Ofertamos dois gols ao Operário. Primeiro tempo muito abaixo. Tomamos medidas para iniciarmos bem o segundo tempo, e era um risco calculado. Propusemos, deixamos risco. O resultado, infelizmente, não foi o que queríamos", lamentou.

Mas o Vasco não tem muito tempo para lamentar. O próximo desafio é pela Copa do Brasil, na terça-feira, contra o Boavista. Pela Série B, o próximo jogo é no domingo 6 de junho, contra a Ponte Preta.