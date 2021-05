Marcelo Cabo Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 12:59 | Atualizado 29/05/2021 13:09

Rio - A estreia na Série B mostrou ao torcedor Vasco que 2021 será um ano de fortes emoções. Na manhã deste domingo, o Vasco fez seu primeiro jogo na competição contra o Operário, em São Januário, e teve uma péssima atuação. O Cruzmaltino foi facilmente superado pelos paranaenses, que venceram com gols de Leandrinho e Ricardo Bueno.

O primeiro tempo foi de pânico para a torcida vascaína. O time de Marcelo Cabo se mostrou apático, pouco conseguiu criar e foi dominado a maior parte do tempo pelo Operário, que terminou a primeira etapa com mais finalizações. Foram 11 chutes do time paranaense, contra apenas quatro dos cariocas. Mais organizado em campo, os visitantes abriram o placar logo no começo. Após vacilo de Zeca, Felipe Garcia ficou com a bola e trabalhou com Ricardo Bueno, que encontrou Leandrinho livre para bater forte e abrir o placar logo aos seis minutos.

Ao longo de toda primeira etapa, chamou atenção a quantidade de erros individuais do time vascaíno. Além do erro de Zeca no primeiro gol, houve erros de passes bobos, que por sorte não foram aproveitados pelo Operário. Além disso, o Vasco encontrava dificuldade para chegar ao ataque e praticamente não ameaçou o gol adversário.



Com uma atuação correta e contando com os inúmeros erros de seu adversário, o segundo gol do Operário era inevitável. Aos 42, a defesa voltou a errar. Jean Carlo aproveitou e serviu Ricardo Bueno, que invadiu a área e tocou com categoria para o fundo do gol. O 2 a 0 no placar do primeiro tempo acabou ficando barato para o time de Marcelo Cabo.

Na volta dos vestiários, o Operário mostrou logo de cara que a história do primeiro tempo tinha tudo para ser repetida no segundo. Logo aos 4 minutos, Rafael Chorão dominou pelo meio, teve espaço e bateu colocado, mas a bola bateu caprichosamente na trave e por pouco o time paranaense não eumentou sua vantagem.

Após o susto inicial, os dois times adotaram posturas diferentes. O Operário passou a administrar a vantagem no placar e diminuiu seu ritmo. O Vasco, por sua vez, voltou atuando de forma mais intensa após as entradas de Léo Jabá, Sarrafiore e Daniel Amorim no intervalo, mas ainda não tinha forças para ameaçar o adversário. A única chance que levou perigo veio com Gabriel Pec, que recebeu na entrada da área e bateu no campo, mas Simão espalmou.

Mesmo com mais posse de bola, o Vasco era inofensivo e não conseguia ameaçar o gol adversário. Sem fazer força, o Operário quase chegou ao terceiro gol com um velho conhecido da torcida cruzmaltina. Rodrigo Pimpão dominou na entrada da área e bateu para o gol com uma cavadinha, mas a bola carimbou o travessão e manteve o 2 a 0 no placar.



Agora, o Vasco terá que virar a chave e pensar na Copa do Brasil. O Cruzmaltino volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Boavista, em Bacaxá, no primeiro jogo da terceira fase do torneio. Pela Série B, o próximo compromisso é contra a Ponte Preta, no próximo domingo, no Moisés Lucarelli.

VASCO X OPERÁRIO-PR

Local: Estádio São Januário

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

VASCO: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme); Andrey, Galarza (Sarrafiore) e Gabriel Pec (Vinícius); Morato (Léo Jabá), Figueiredo (Daniel Amorim) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

OPERÁRIO-PR: Simão; Alex Silva (Lucas Mendes), Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva (Fabiano); Rafael Chorão (Marcelo), Tomas Bastos, Felipe Garcia e Leandrinho (Leandro Vilela) e Jean Carlo (Rodrigo Pimpão); Ricardo Bueno. Técnico: Matheus Costa.

Cartões amarelos: Leandrinho

Gols: Leandrinho (7' do 1ºT) e Ricardo Bueno (42' do 1ºT)