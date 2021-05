Série B CBF/Divulgação

Publicado 27/05/2021 14:47

Rio - A Série B começa nesta sexta-feira. Pela primeira vez em sua história, a competição terá três clubes gigantes do futebol brasileiro: Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Com isso, a equipe do Jornal O Dia avaliou as possibilidades dos clubes do Rio de retornarem à elite do futebol brasileiro. O Cruzmaltino é visto como forte candidato ao G-4 por todos que opinaram. Já sobre o Glorioso, as opiniões são divergentes. Alguns acreditam que a equipe de General Severiano tem boas chances do acesso, enquanto outros temem que o Alvinegro sida mais um ano na Segundona.

Leonardo Damico

VASCO

"Através do trabalho do diretor de futebol Alexandre Pássaro, o clube contratou bons nomes para a temporada, como Zeca e Marquinhos Gabriel, além atletas com experiência na Série B, como Ernando. Outra boa aquisição foi a compra de Matías Galarza, que tem se mostrado uma grande promessa. Os primeiros jogos de Marcelo Cabo no Carioca foram ruins, mas com o tempo a equipe entrosou e fez boas partidas no decorrer do torneio. O Cruznaltino tem um bom técnico, um bom elenco para o nível da Série B e deve sobrar na competição."

BOTAFOGO

"Ao contrário do Vasco, o Botafogo trouxe vários nomes desconhecidos para o elenco, que ainda não renderam com a camisa do clube. Marcelo Chamusca também não conseguiu boa sequência e o time não tem apresentado melhora com passar dos jogos. Além disso, já somou uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Com elenco limitado, mesmo para a Série B, o Alvinegro pode ter problemas para voltar à elite do Brasileirão."

João Costa Campos

VASCO

"Acredito que não terá dificuldades em conseguir o acesso para a Série A. É um, se não o maior candidato para vender a Série B. Jogadores como Cano e base vascaína ajudarão neste processo"

BOTAFOGO

"Acho que conseguirá o acesso à Seria A, no entanto não vai ser tão fácil para o clube. Fez contratações ruins e não mostrou evolução no Carioca."

Leonardo Bessa

VASCO

"Sendo o último clube rebaixado no último Brasileirão, o Vasco da Gama teve o menor tempo para traçar o planejamento visando a Série B. Com um início de temporada ainda abaixo e focado na reformulação do elenco, Cruz-Maltino colhe hoje os frutos de ter um dos melhores times da competição. Com a manutenção de Cano e as chegadas de Zeca, Michel, Marquinhos Gabriel e Vanderlei, o Gigante da Colina é um dos favoritos ao acesso no fim de 2021."

BOTAFOGO

"O Botafogo foi a primeira equipe rebaixada no Brasileirão 2020, logo, teve mais tempo para se planejar. Mesmo assim, as coisas em General Severiano não andam como o esperado para a campanha na Série B deste ano. Com um trabalho bem abaixo, o técnico Marcelo Chamusca inicia a competição já na corda bamba e sem um plantel definido, já que o Alvinegro segue anunciando reforços na véspera do torneio e de olho no mercado da bola em busca de um centroavante e um meio-campista. Poucas expectativas nesse início de Série B no Estádio Nilton Santos."

Hugo Perruso

VASCO

"Pelo que apresentou até o momento na temporada, mesmo sem grandes atuações, o Vasco tem potencial para fazer uma Série B tranquila e sem muitos percalços. Com nomes experientes e boas promessas da base, o time de Marcelo Cabo deve brigar pelo título, ainda mais se Cano mantiver a boa fase e seguir garantindo os gols."

BOTAFOGO

"Dos grandes que disputam a Série B, o Botafogo é o que mais preocupa os torcedores. Com uma péssima temporada até o momento, o Glorioso começa a competição sem mostrar que pode brigar por uma das 4 vagas à elite e com o técnico Marcelo Chamusca já pressionado. Com mais contratações e evolução ofensiva, talvez possa mudar o panorama."

Venê Casagrande

VASCO

"O Vasco chega mais pronto para a Série B. O time vascaíno fez contratações certeiras (destaco o lateral Zeca) e soube aproveitar melhor o laboratório que foi o Carioca. Acredito que é um dos favoritos ao acesso."

BOTAFOGO

"Assim como o Vasco, o Botafogo fez um processo de reestruturação muito interessante, principalmente financeira. Mesmo com mais dificuldades, acredito que o Alvinegro é um dos candidatos a retornar à elite, junto com Vasco e Cruzeiro."

Marcelo Bertoldo

VASCO

"A exemplo do Botafogo, ficou fora da fase final do Carioca. A simbólica conquista da Taça Rio, prêmio de consolação para o quinto colocado no Estadual, não empolgou. Dependente de Cano, o Vasco não inicia a Série B como favorito, mas Marcelo Cabo, com mais opções do que o xará, Marcelo Chamusca, conta com a ascensão de joias como Galarza e Gabriel Pec para equilíbrio da receita mesclar o fôlego da garotada com a experiência nomes como Léo Matos, Leandro Castan e Cano, todos com mais de 30 anos."

BOTAFOGO

"A precoce queda na Copa do Brasil, na segunda fase, para o ABC, e pouco animador sétimo lugar na Taça Guanabara são indicadores de que o Botafogo tem muitos desafios para superar na concorrida Série B do Brasileiro. O orçamento limitado impediu o investimento em nomes de peso e no preenchimento das muitas lacunas, em especial no ataque, após a saída de Pedro Raul e Matheus Babi, destaques em 2020."

Pedro Logato

VASCO

"O Vasco fez uma montagem correta do seu elenco para a Série B. Conseguiu reforços interessantes e acertou na contratação de Marcelo Cabo. A manutenção de Cano também é um trunfo da equipe de São Januário. Porém, a equipe não irá iniciar a Segundona com um rendimento que justifique a crença de que terá trabalho fácil para voltar a Série A. Tem qualidade no elenco para ser favorito ao título, mas precisa mostrar mais dentro de campo."

BOTAFOGO

"O Botafogo fez uma grande reformulação no elenco para a disputa da Série B. Ao contrário do Vasco, o Glorioso não conseguiu reforços que elevaram o nível técnico do grupo. O trabalho de Chamusca tem alguns problemas, porém, vem evoluindo nos últimos jogos. Para conseguir lutar pelo acesso, o Botafogo terá que jogar a Série B com muito foco e determinação para superar as dificuldades técnicas que o grupo tem. Acredito que pode com esforço conseguir voltar à elite."

Lucas Felbinger

VASCO

"Apesar de um início instável na temporada, vejo o Vasco com possibilidades de evoluir ao longo da Série B. A chegada recente de nomes como o do goleiro Vanderlei e do volante Michel podem dar a experiência que faltava ao time de Marcelo Cabo para que brigue por uma vaga na Série A. Zeca, um dos destaques na temporada, e o artilheiro Cano, também deverão ser peças fundamentais."

BOTAFOGO

"Já o Botafogo, esbarra nos mesmos problemas da última temporada. Por conta das limitações técnicas de seus jogadores, o Glorioso tem dificuldades para criar jogadas ofensivas e pouco consegue ameaçar seus adversários. Somado isso à gravíssima crise financeira, fazendo com que os atletas convivam com salários atrasados, acredito que dificilmente o clube fique na briga para voltar à elite."

*Opinaram os jornalistas Pedro Logato, Marcelo Bertoldo, Lucas Felbinger, Hugo Perruso, Venê Casagrande e os estagiários Leonardo Damico, João Vitor Costa e Leonardo Bessa.