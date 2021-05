Jorge Salgado tem cumprido a promessa de transparência e, pela terceira vez, prestou contas à torcida do VasPix Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, tem tirado dinheiro do bolso para auxiliar o Cruzmaltino no pagamento de suas dívidas. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o mandatário já emprestou R$ 23 milhões ao clube e esse número poderá chegar até R$ 60 milhões.

De acordo com o site, Salgado vem emprestando dinheiro com juros abaixo do mercado, de forma a manter o fluxo de caixa para colocar as contas em dia, principalmente os salários. No Balanço Financeiro do ano passado, o Vasco tinha informado que possuía mais de R$ 300 milhões de dívidas urgentes (mais de R$ 800 milhões ao todo). Após esses empréstimos feitos pelo presidente, o montante teria reduzido para cerca de R$ 100 milhões.



O Conselho Deliberativo aprovou na noite da última terça a possibilidade de obter R$ 40 milhões em empréstimos nas mesmas condições proporcionadas por Jorge Salgado. O presidente estaria disposto a ajudar novamente. Essa medida contou com a aprovação até mesmo dos conselheiros que fazem oposição à atual gestão.

O empréstimo de verba feito por um presidente a um clube de futebol não é novidade no futebol brasileiro. O ex-mandatário do Palmeiras, Paulo Nobre, emprestou cerca de R$ 200 milhões durante a sua gestão, que durou de 2013 até 2016.