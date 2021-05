São Paulo - Pote 1 Rubens Chiri/São Paulo

Rio - Vivendo bom momento no São Paulo, o meia argentino Martín Benítez, de 26 anos, deverá ser comprado pelo Tricolor. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o presidente do clube paulista, Julio Casares falou sobre o interesse em ter o atleta em definitivo. Caso realmente isso aconteça, o Vasco irá receber um crédito financeiro. Além disso, o clube carioca irá receber um valor pela venda.

Tudo isso, porque o Vasco tinha contrato com o jogador até o meio deste ano, porém, o Cruzmaltino abriu mão e liberou Benítez para ser emprestado ao São Paulo. O jogador pertence ao Independiente, da Argentina.

De acordo com informações da rádio "La Red", da Argentina, os valores da negociação de Benítez com o São Paulo seriam de 3,2 milhões de dólares por 65% dos direitos do jogador. Com isso, o Cruzmaltino poderia receber R$ 300 mil em transferência que envolva algum jogador do Tricolor.



Revelado pelo Independiente, Benítez chegou ao futebol brasileiro no ano passado e foi um dos poucos destaques do Vasco no Brasileiro. O seu bom futebol gerou interesse do São Paulo que o contratou nesta temporada.