Por O Dia

Publicado 25/05/2021 17:04

Rio - O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira a contratação do volante Michel, de 31 anos, que estava no Grêmio. Ele chega ao Cruzmaltino por empréstimo até o fim do ano e será o 10º reforço da equipe para esta temporada.

No Grêmio desde 2017, Michel participou de conquistas importantes do clube, como a Libertadores de 2017 e a Recopa, em 2018. No mesmo ano em que chegou ao clube gaúcho, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, sendo inclusive um dos vencedores do tradicional prêmio Bola de Prata.

Experiente e versátil, Michel é um velho conhecido do técnico Marcelo Cabo. Os dois trabalharam juntos no Atlético-GO, em 2016, quando o volante foi um dos principais nomes no título da Série B.