Por O Dia

Publicado 27/05/2021 14:26

O pacotão de contratações do Vasco chegou nesta quinta-feira (27). Michel, Sarrafiore e Daniel Amorim foram apresentados como os últimos nomes para este início de Série B e apenas o volante não poderá ser aproveitado na estreia. A diretoria vascaína ainda avalia trazer novos jogadores, mas não a curto prazo.

E cada um desse último pacotão chegou ao clube por motivos diferentes. Emprestado pelo Grêmio, o volante Michel viu no interesse do Vasco uma oportunidade de retomada da carreira e também para realizar um sonho. Por isso se esforçou para um acordo entre os clubes, inclusive na questão financeira.



"Foi ali no São Cristóvão que tudo começou para mim. Sou da Penha, nasci na comunidade da Kelson' s, na Avenida Brasil. Isso contou muito para a minha vinda. Foi decisão minha, fiz o esforço para vir para o Vasco. Eu abri mão de algumas coisas financeiras. Procuro uma retomada na carreira. É difícil passar por uma lesão", revelou Michel.



Já Sarrafiore, emprestado pelo Internacional, contou com o compatriota Germán Cano para aceitar o desafio e tentar se firmar no futebol brasileiro. "Desde o primeiro dia, o Cano entrou em contato comigo. A esposa dele falou com a minha namorada. Ele quer que eu me sinta em casa. Estou agradecido. Ele me ajudou muito e, com certeza, vai me ajudar mais. Foi um grande gesto".



Das três contratações, Daniel Amorim é o menos conhecido do torcedor, mas não do técnico Marcelo Cabo, importante peça para o atacante de 31 anos receber a maior oportunidade na carreira após agradar pela Tombense.



"Não tenho nem o que falar sobre o Marcelo Cabo. É um amigo, isso ajuda, o fato de conhecer o trabalho dele, como ele gosta de jogar. O Vasco é o maior clube da minha carreira. Não tenho como descrever a grandeza do clube. Agora é agarrar a oportunidade e fazer uma história aqui", completou.