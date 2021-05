Marcelo Cabo está satisfeito com a evolução do Vasco Rafael Ribeiro / Vasco

Por mais que a atuação não tenha sido boa, principalmente no primeiro tempo, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, o Vasco teve motivos para se animar com a conquista da Taça Rio nos pênalti. Não tanto pelo troféu, mas porque a disputa pelo quinto lugar no Carioca serviu como preparação e observação para a disputa da Série B.

E o técnico Marcelo Cabo ficou satisfeito com o que viu para a estreia contra o Operário neste sábado, às 11h em São Januário. "Como eu sempre falei, usamos a Taça Rio para preparar a equipe para a sequência da temporada. Foi muito importante para a sequência do nosso trabalho e mensurar também o que vamos encontrar. O que eu passo para torcida é tranquilidade. Oscilações vão acontecer durante a temporada", analisou.



Além da confiança do treinador, o elenco vascaíno ainda tem mais tranquilidade para trabalhar, após a diretoria quitar o restante dos salários atrasados com a venda de Talles Magno. Com o objetivo do retorno à Série B, a caminhada começa com mais segurança após os primeiros meses de trabalho.



"Eu sinto hoje muita segurança na equipe. Uma equipe que foi bem nos três primeiros meses. Fomos progredindo e evoluindo e eu posso dizer que temos um time bem definido para a competição", completou o treinador vascaíno.