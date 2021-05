German Cano, do Vasco da Gama, comemora seu gol, segundo da equipe marcado diante do Madureira, durante partida válida pela semifinal da Taça Rio 2021, realizada no Estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado, 08 de maio de 2021. Foto: ANDRÉ FABIANO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:31

Rio - O argentino Germán Cano foi eleito nesta sexta-feira o craque da galera do Campeonato Carioca de 2021. O atacante levou a melhor após votação acirrada com Gabigol, do Flamengo, que foi campeão do torneio.

Em sua página no Twitter, o Cariocão divulgou o resultado da votação, que foi realizada através de enquete no Instagram. Cano teve 132.254 votos, enquanto Gabigol ficou com 130.545.

Após o fim do Carioca, os artilheiros agora voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Vasco faz sua estreia na Série B neste sábado, contra o Operário, em São Januário. Já o Flamengo vai a campo no domingo, às 16h, contra o Palmeiras.