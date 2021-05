Adriano foi anunciado como reforço do Timão em 2011 Divulgação/Corinthians

Rio - Consultor médico do Corinthians e responsável pela cirurgia de Adriano enquanto o atacante esteva no clube (2011 e 2012), o doutor Joaquim Grava rebateu a declaração do jogador, que alegou ter sido "mal operado" no Timão. Ao portal "UOL", o médico explicou que a recuperação do Imperador não saiu conforme o esperado por conta do próprio atleta, que não comparecia às sessões de fisioterapia.

"É um direito dele achar que foi mal operado, mas posso afirmar que o Adriano foi extremamente bem operado. Ele mesmo confessa que não cumpriu com as obrigações na recuperação, faltando à fisioterapia em várias oportunidades. Foi uma autoconfissão", contou o médico que batiza o Centro de Treinamento da equipe paulista.

A declaração do ex-atacante foi dada ao programa "Resenha Espn", que irá ao ar nesta sexta-feira (28). De acordo com Adriano, sua dificuldade em retornar aos gramados se deu por parte de culpa própria, e em parte pelos responsáveis pela cirurgia no tendão calcâneo do pé esquerdo, realizada na segunda quinzena de abril de 2011.

"Eu fui operado duas vezes do meu tendão. No começo, eu errei porque faltei a fisioterapia, mas me operaram mal", afirmou o ex-jogador.

Com a camisa do Corinthians, Adriano participou de oito jogos e marcou apenas dois gols. Anunciado como reforço do Timão em de março de 2011, após passagem pelo Roma, da Itália, o jogador demorou aproximadamente cinco meses para estrear com a camisa alvinegra.