Rio - O ex-goleiro do Corinthians, Ronaldo Giovanelli, teve seu apartamento duplex no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, leiloado pela Justiça por não pagar condomínio. A informação é do "UOL".

Segundo o processo, Ronaldo deixou de pagar 86 parcelas ao edifício Onix referentes ao condomínio no período entre os meses de novembro de 2011 e março de 2019. A dívida do ex-jogador estaria na casa dos R$ 169 mil.

A cobertura, na qual moram os pais de Ronaldo, foi avaliada em aproximadamente R$ 950 mil, valor contestado por Ronaldo, que fala no valor de R$ 1,5 milhão. No leilão, o imóvel, de 145m², foi arrematado por R$ 613,6 mil.