Nenê voltou a marcar na classificação do Fluminense na Libertadores

Publicado 28/05/2021 00:00

Nenê vinha sendo questionado por parte da torcida em relação ao seu desempenho em campo. Muitos queriam tirá-lo do time alegando que o meio precisava de velocidade. Porém, quando o assunto é decidir, ele está muito à frente dos outros - tirando o Fred, é claro. O meia tem um poder de finalização que poucos no futebol brasileiro possuem. Nenê é o "Vovô" que ainda carrega muita qualidade. Tá on!