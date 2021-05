Por

O Vasco vai homenagear o Rei Pelé com um título de sócio-honorário. Até aí não me oponho a absolutamente nada, já que estamos falando do maior jogador da história do futebol e que tem uma identificação com o Cruz-Maltino. Mas o maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, não recebeu ainda algo que já deveria ter acontecido há muito tempo: uma estátua em São Januário.