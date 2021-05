Chay celebra a primeira grande oportunidade na carreira Vítor Silva/Botafogo

A Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje e o Botafogo é o primeiro time carioca a estrear. O adversário será o Vila Nova, que tradicionalmente não é uma equipe "boba". O Alvinegro precisa fazer tudo aquilo que não fez durante o Campeonato Carioca: vencer bem e projetar novos ares para a torcida. Marcelo Chamusca foi mantido no comando, apesar do vice da Taça Rio, e ainda não conquistou a confiança dos alvinegros, mas pelo menos parece estar conhecendo melhor seu time. Inclusive deve repetir a escalação, agora também contando com Chay, novo reforço do clube e que fez um belo Campeonato Carioca vestindo a camisa da Portuguesa. A caminhada na segunda divisão não vai ser fácil, mas o Botafogo e seus jogadores têm que tentar a todo custo colocá-lo no lugar de onde nunca deveria ter saído: a elite do futebol brasileiro.