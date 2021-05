Por

Publicado 28/05/2021 00:00

Rodinei não seguirá no Internacional e agora voltará ao Flamengo para fazer parte do elenco do técnico Rogério Ceni. O lateral-direito fez um excelente Campeonato Brasileiro em 2020 e chega com a confiança alta para brigar pela posição no Rubro-Negro. Hoje se vê Islã, em fase regular, e Matheuszinho, buscando seu espaço. É por isso que acredito numa disputa sadia e real na lateral-direita do time da Gávea. Rodinei não é só folclore. Ele é bom de bola!