Um mês após anunciar a saída do Grêmio, Renato Gaúcho pode voltar ao mercado à frente do Corinthians Lucas Uebel/Grêmio

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 15:51

São Paulo - O período de férias de Renato Gaúcho no Rio pode estar com os dias contados. Um mês após anunciar a saída do Grêmio, após quatro anos e sete meses à frente do clube, o técnico, de 59 anos, é o nome escolhido pela diretoria do Corinthians para substituir Vagner Mancini, demitido no domingo, minutos depois da derrota para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, uma reunião entre as partes nesta terça-feira abre a negociação.

Em participação ao 'Bem Amigos', na segunda-feira passada, Renato revelou que a condição financeira não será o principal motivo para aceitar um novo trabalho, mas, sim, a estrutura e elenco capazes de colocar o novo clube na disputa por títulos. Em alta, foi procurado pelo Santos após a saída de Ariel Holan e, em março, pelo Atlético-MG para suceder o também argentino Jorge Sampaoli.

Publicidade

Com o sonho de comandar a seleção brasileira no futuro, o treinador assumiria no Corinthians um desafio do tamanho do clube. Com orçamento limitado e um elenco menos competitivo e com opções do que o Grêmio, por exemplo, Renato Gaúcho reúne, de acordo com a avaliação da cúpula corintiana, um perfil capaz de agitar e elevar o ânimo no Parque São Jorge.

Seria a primeira oportunidade de trabalho de Renato em São Paulo. Maior ídolo do Grêmio, ganhou os corações de torcedores de Flamengo e Fluminense no Rio, cidade que escolheu para viver após a aposentadoria dos gramados. A carreira como técnico começou no Madureira, em 2000. Comandou o Tricolor em quatro oportunidades e dirigiu o Vasco entre 2005 e 2007. Fora do Rio, trabalhou no Athletico-PR e nos últimos quatro anos e sete meses estava à frente do Grêmio, onde colecionou títulos, entre eles a Libertadores de 2017.