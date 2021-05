Jair Bolsonaro AFP

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:30

Rio - Torcedor do Palmeiras, Jair Bolsonaro, fez uma cobrança em tom de brincadeira com o volante Felipe Melo. Em transmissão ao vivo, o político reclamou das derrotas do Verdão nas finais disputadas nesta temporada e fez uma ironia citando o Vasco.

"O Palmeiras foi tri-vice, já reclamei com o Felipe Melo: 'Pô, tá no caminho do Vasco, dá um jeito aí. Tri-vice é sacanagem.'", disse o presidente.

Nesta temporada, o Verdão ficou em segundo lugar na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana e recentemente também perdeu a final do Paulistão para o São Paulo. O presidente se mostrou otimista com o futuro do Alviverde.

"Vamos agora, pra gente ficar bem com a torcida, ser campeão brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. Vai sobrar nada para o Flamengo, não. O Flamengo já foi campeão carioca. O Vascão comemorou uma vitória sobre o Botafogo nos pênaltis, já ganharam tudo que tinha que ganhar", disse.