Inter disputa a Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:00 | Atualizado 28/05/2021 12:29

Rio - Na última quinta-feira, a Libertadores definiu o posicionamento dos últimos clubes classificados para as oitavas de final. Flamengo e Fluminense cumpriram bem os seus papéis e avançaram em primeiro. No entanto, apesar disso, engana-se quem acredita que os clubes carioca terão caminhos facilitados nas oitavas de final. A chance de uma pedreira é grande. O sorteio vai acontecer na próxima terça-feira, às 13 horas.

Os caminhos dos clubes classificados para as oitavas de final é definido por sorteio. Como ficaram em primeiro do grupo, Flamengo e Fluminense não irão enfrentar: Palmeiras, Internacional, Atlético-MG, Racing, Barcelona de Guayaquil e Argentinos Juniors. Porém, outros rivais de alto nível podem estar no caminho da dupla carioca.

Os mais tradicionais são River Plate, Boca Juniors e São Paulo. Somados os três clubes têm 13 títulos da Libertadores. Além deles, outras pedreiras como Vélez Sarsfield, o Defensa y Justicia, ambos da Argentina, o Olimpia, tricampeão da Libertadores, o Cerro Porteño, dos dois do Paraguai e a Universidad Católica, do Chile, são as opções de adversários para os clubes do Rio.