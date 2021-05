Taça do Brasileiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 12:20 | Atualizado 28/05/2021 12:31

Rio - Após três meses de descanso, o Brasileirão está de volta. Neste sábado, a competição se inicia e pela primeira vez em sua história só irá contar com dois grandes clubes do Rio de Janeiro. Apesar da pouca quantidade, na opinião do membros da equipe do Jornal O Dia Esporte a luta de Flamengo e Fluminense é no alto da tabela. Atual bicampeão, o Rubro-Negro é apontado como um dos favoritos ao título, enquanto o Tricolor tem boas chances de terminar a competição entre os seis primeiros.

Confira as análises:

Marcelo Bertoldo

FLAMENGO

"Bicampeão, o Flamengo inicia o Campeonato Brasileiro como favorito, mas, a exemplo da edição de 2020, não está com a competição na mão. A qualidade e entrosamento do elenco são trunfos, mas o risco de perder Gerson ainda é incalculável, tecnicamente. A defesa ainda é o calcanhar de Rogério Ceni, que não poderá contar sempre com Gabigol para decidir."

FLUMINENSE

"Surpresa no Campeonato Brasileiro de 2020, não apenas aproveitou a base deixada por Odair Hellmann, como evoluiu sob o comando de Roger Machado, com muita pegada na marcação e velocidade na saída de bola. A recuperação de Fred, "rejuvenescido" pela garotada, coloca o Tricolor na briga pelo G4"

Venê Casagrande

FLAMENGO

"O Flamengo é o grande favorito para conquistar o título do Brasileirão 2021 e, consequentemente, o Tri. Apesar do trabalho de Rogério Ceni que não é bom e tem irregularidades, sobretudo no setor defensivo, o Rubro-Negro possui o melhor elenco do Brasil e é o time a ser batido na competição."

FLUMINENSE

"O Fluminense creio que chega para brigar por vaga na Libertadores. A mescla de jogadores jovens e promissores com atletas experientes é a fórmula do sucesso para o Tricolor."

Hugo Perruso

FLAMENGO

"Impossível não colocar o Flamengo como grande favorito à luta pelo terceiro título brasileiro seguido. Por mais que apresente problemas e Rogério Ceni não caia nas graças da torcida, o time ainda é muito superior ao dos rivais. Resta saber como a disputa da Libertadores pode influenciar no segundo semestre, assim como a possível saída de jogadores. De qualquer maneira, como 2020 mostrou, será difícil superar o Rubro-Negro mesmo se não estiver no seu melhor."



FLUMINENSE

"Desde o ano passado o Fluminense se mostrou ser uma equipe difícil de ser batida, até quando comete muitos erros. Se conseguir manter essa capacidade de competir e não se desfazer de peças importantes ( o que é difícil devido à necessidade de vender para fazer caixa), a equipe de Roger Machado pode até brigar por um G-4. Mas a tendência é que dispute vaga na pré-Libertadores e tenha uma campanha digna."

Pedro Logato

FLAMENGO

"Vejo o Flamengo como um dos favoritos ao título do Brasileiro. No entanto, diferente das temporadas de 2019 e 2020, não creio que o Rubro-Negro tenha disparado o melhor elenco. Acredito que equipes como Palmeiras e Atlético-MG tenham boas chances de tirar o tricampeonato brasileiro do Rubro-Negro. A possível saída de Gerson também pode significar uma perda bastante complicada para o grupo do Flamengo."

FLUMINENSE

"Acredito que o Fluminense tem qualidade em seu elenco para figurar entre as seis primeiras equipes do Brasileiro. No entanto, a evolução no trabalho de Roger Machado e a manutenção de alguns jogadores importantes como Nino, Calegari e Martinelli são primordiais para o Tricolor conseguir realmente alcançar voos altos na atual temporada."

Lucas Felbinger

FLAMENGO

"O Flamengo, indiscutivelmente, tem o melhor elenco do Brasil e acaba sendo inevitável colocá-lo como maior favorito ao título. Apesar de o trabalho de Rogério Ceni, mesmo com os três títulos conquistados neste ano, deixar a desejar em alguns quesitos, principalmente no sistema defensivo, o talento individual das peças do elenco acabam se sobressaindo e decidindo as partidas para o Rubro-Negro. Vejo Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo e Grêmio como equipes que podem brigar com o time carioca pelo título."

FLUMINENSE

"Assim como em 2020, acredito que o Fluminense possa buscar uma vaga na Libertadores. A diretoria tricolor manteve os principais jogadores e fez contratações pontuais para fortalecer o elenco. Liderado por Fred, o time consegue mesclar bem a experiência de alguns nomes com o talento dos garotos de Xerém. O bom trabalho de Roger Machado levou o Tricolor à decisão do Carioca e o fez garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores em primeiro lugar de seu grupo, um dos mais difíceis da competição, com direito a grande vitória contra o River Plate, no Monumental de Nuñez, o que credencia bem a equipe para o Brasileirão".

Leonardo Bessa

FLAMENGO

"Atual bicampeão brasileiro, o Rubro-Negro manteve seu time base para a próxima temporada e chega mais uma vez como o grande favorito a vencer o Campeonato Brasileiro. Pode oscilar ao longo da temporada por conta das possíveis perdas no mercado, mas vejo um trabalho cada vez mais sólido e com atletas voltando à excelência apresentada em 2019."

FLUMINENSE

"Vejo o Tricolor como um clube que pode surpreender na temporada. Em um ano com alguns times com maior investimento e apresentando bom futebol como não se via há anos, o Flu chega podendo arrumar confusão na zona de classificação à Libertadores 2022. As contratações pontuais vão se adaptando ao time de Roger Machado e têm tudo para dar certo. Vale lembrar que nesta temporada o Fluminense ainda conta com a volta da boa fase do artilheiro Fred, que pode ser o diferencial para a campanha do clube das Laranjeiras."

João Vitor Costa

FLAMENGO

"Um dos favoritos para ser campeão brasileiro. Apesar dos problemas defensivos, o time compensa com o forte poder ofensivo."

FLUMINENSE

"Acredito que fará um bom Campeonato Brasileiro. Não brigará por título, mas acredito que termina entre os seis primeiros."

Leonardo Damico

FLAMENGO

"O Rubro-Negro desponta mais uma vez como o grande favorito para vencer o Brasileirão. Apesar da provável saída de Gerson, a equipe manteve a maioria dos craques e tem um treinador já com alguns meses de trabalho. Com as últimas contratações, o Atlético-MG pode assustar o Fla pelo título, mas o clube carioca segue tendo elenco melhor. A zaga, no entanto, pode atrapalhar o desempenho da equipe no torneio."



FLUMINENSE

"Surpresa do último Brasileirão, o Tricolor segue em boa fase, classificado em primeiro do grupo na Libertadores. Apesar do início inconstante, Roger Machado parece ter achado um ponto de equilíbrio nas escalações. Mas o elenco não é tão qualificado quanto ao do Fla, apesar de ótimos nomes como Fred e Cazares. O Flu pode novamente brigar por uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro."

*Opinaram os jornalistas Pedro Logato, Marcelo Bertoldo, Lucas Felbinger, Hugo Perruso, Venê Casagrande e os estagiários Leonardo Damico, João Vitor Costa e Leonardo Bessa.