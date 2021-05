Com um título de Champions League, temos grandes nomes do futebol brasileiro como Ronaldinho, Neymar, Alisson, Kaká, Rivaldo, Cafu, entre outros Reprodução

Publicado 28/05/2021 10:47

Rio - Wagner Ribeiro, ex-empresário de Neymar, saiu em defesa do atleta após a divulgação de um suposto caso de abuso envolvendo o jogador e uma funcionária da Nike, sua ex-fornecedora de materiais esportivos. Na época, Ribeiro trabalhava no estafe de Neymar.

Em sua conta oficial do Twitter, Wagner Ribeiro revela que fez parte do plano da empresa criar uma "história maquiavélica" para justificar o rompimento do jogador com a fornecedora de materiais esportivos norte-americana.



"A Nike queria romper o contrato com Neymar. A cláusula de rescisão era uma fortuna e a Nike estava com déficit absurdo em 2020. A Nike coloca uma funcionária da Empresa numa história maquiavélica de assédio sexual. A Nike resolve noticiar depois de 5 anos", escreveu Ribeiro em sua conta oficial do Twitter.



Vale lembrar que Neymar teve o seu contrato com a Nike rompido em 2020, oito anos antes do término previsto. De acordo com o "Wall Street Journal" uma investigação inconclusiva de denúncia de abuso sexual de uma funcionária da própria empresa contra o jogador, que teria motivado o fim do vínculo.