Publicado 28/05/2021 11:21

Rio - A diretoria da Juventus oficializou nesta sexta-feira a saída do ex-meia Andrea Pirlo após a sua primeira temporada como técnico, marcada por dois títulos (Copa da Itália e Supercopa da Itália), mas com resultados decepcionantes no Campeonato Italiano e na Liga dos Campeões da Europa. "Obrigado, Andrea. Estas são as primeiras palavras que temos que pronunciar ao final desta experiência particular vivida juntos", afirmou um comunicado oficial divulgado pelo clube.

Na nota, a Juventus fez questão de agradecer ao treinador pelos serviços prestados na temporada. "Há alguns meses, Andrea Pirlo, um ícone mundial do futebol, começou uma aventura no banco da Juventus, a primeira como técnico. Para fazer isso, é necessário coragem, assim como a atenção com as suas próprias necessidade. Andrea começou (e tenham certeza disso: será um treinador brilhante) uma jornada de transformação, buscando trazer ideias e sua experiência de campeão para o campo", informou.

O nome mais cotado para assumir a equipe é Massimiliano Allegri, que comandou a Juventus em cinco temporadas, entre 2014 e 2019, e conquistou cinco vezes o título do Campeonato Italiano.

Andrea Pirlo deixa o comando da Juventus após apenas uma temporada no que foi seu primeiro trabalho como treinador principal - antes estava no time sub-23. Sob seu comando, a Juventus disputou 52 jogos. Foram 34 vitórias, 10 empates e oito derrotas, com 108 gols marcados e 50 sofridos.

Ele conquistou a Supercopa da Itália (contra o Napoli) e a Copa da Itália (contra a Atalanta), mas caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Porto e fez uma campanha bem abaixo das expectativas no Campeonato Italiano (ficou na quarta posição, garantindo vaga na próxima Liga dos Campeões apenas na última rodada e graças a um tropeço do Napoli).