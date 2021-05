Cristiano Ronaldo não saiu do banco de reservas na classificação da Juventus AFP

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 19:08

Foi difícil, mas no fim a Juventus se garantiu na próxima Champions League. Para terminar em quarto lugar no Campeonato Italiano e garantir a última vaga na competição continental, a equipe comandada por Andrea Pirlo goleou o Bologna por 4 a 1, com Cristiano Ronaldo no banco de reservas, e ainda contou com o tropeço em casa do Napoli, que ficou apenas no 1 a 1 com o Verona.



Antes mesmo de a bola rolar, os torcedores da Juventus tiveram uma grande surpresa com Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Segundo a imprensa italiana, foi uma opção de Pirlo e não questão física. Menos mal que o craque não fez falta: Morata, duas vezes, Chiesa e Rabiot marcaram, com Orsolini descontando. Ainda assim, foi a pior campanha do clube desde 2011.



Com a classificação assegurada, a Juventus agora tem menos uma situação para trabalhar em relação ao futuro de Cristiano Ronaldo. Caso ficasse fora da Champions, a Vecchia Signora provavelmente teria que negociar o craque português. Entretanto, a permanência de CR7 parece mais distante após ser barrado justamente numa partida decisiva.



No duelo pelo segundo lugar, o Milan venceu fora de casa a Atalanta por 2 a 0 e chegou a 79 pontos, um a mais do que os adversários, terceiros na tabela. Também com 78 ficou a Juventus, em quarto pelo saldo, e o Napoli terminou em quinto, com 77. Já a campeã Inter de Milão goleou a Udinese por 5 a 1 em casa e alcançou os 91 pontos.