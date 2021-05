Douglas Costa esteve na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e volta ao Grêmio como reforço de peso Reprodução Instagram

Porto Alegre - O anúncio de Douglas Costa como novo reforço do Grêmio é questão de tempo. Fora dos planos da Juventus, o atacante, de 30 anos, chegou a um acordo com o clube italiano e será emprestado para o Tricolor Gaúcho até julho de 2022. Ao fim do vínculo, que coincide com o encerramento do compromisso com a Velha Senhora, ele terá o contrato renovado com o Grêmio até 2022.

A expectativa da diretoria do clube gaúcho é anunciar a contratação até sexta-feira. Na semana passada, Douglas Costa chegou a um acordo com o Grêmio em relação ao tempo de contrato e adequação salarial condizente à realidade praticada no país. Emprestado para o Bayern de Munique, da Alemanha, ele e seus representantes negociaram diretamente a liberação com a Juventus.

Após 11 anos na Europa, Douglas Costa volta com status de reforço de peso para a sequência da temporada. O Grêmio aguarda a liberação oficial para iniciar os trâmites burocráticos antes do anúncio oficial. Douglas Costa topou a redução salarial para firmar um contrato com validade de três anos.

Considerado uma das principais revelações do Grêmio, Douglas Costa foi vendido ao Shakhtar, em 2010, por cerca € 6 milhões (R$ 14,9 milhões, à época). Ele chega como reposição de peso para suprir em alto nível a carência deixada por Everton Cebolinha e Pepê, recentemente, negociados com os portugueses Benfica e Porto, respectivamente.

Vale destacar que no dia 23 de maio a janela de transferências internacionais para o Brasil será fechada.

Presente na lista de convocados da Seleção para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, estava emprestado ao Bayern de Munique, mas não era peça-chave no clube alemão. Seu último jogo foi no dia 11 de fevereiro. Ele se recupera de lesão no pé direito.