Publicado 21/05/2021 18:39

Apesar de ter mais uma temporada de contrato com a Juventus, o Manchester United seria o provável destino de Crisitiano Ronaldo, segundo o jornal espanhol 'As'. O retorno ao clube inglês, de onde saiu em 2009, é considerado "mais próximo do que nunca" pela publicação.



O fator determinante seria uma possível não classificação da Juventus à Champions League da próxima temporada, o que aceleraria um acordo para a saída antes do fim do contrato. O valor que pediria giraria em torno de 25 milhões de euros.



O clube italiano passa por dificuldades financeiras por causa da pandemia de covid-19 e poderia querer abrir espaço na folha salarial. Outro fator determinante para uma possível permanência seria um projeto esportivo forte, pela busca do título da Champions.

Além disso, segundo o jornal espanhol, o United já teria demonstrado interesse em contar com Cristiano Ronaldo, que vê com bons olhos a opção, que seria "uma maneira bonita" de preparar a parte final da carreira.