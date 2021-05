Após 11 anos na Europa, Douglas Costa está perto de sacramentar a volta ao Grêmio Reprodução

Publicado 14/05/2021 16:15

Porto Alegre - O anúncio de Douglas Costa como novo reforço do Grêmio é questão de tempo. Ao postar uma foto com a camisa do Grêmio, o atacante, de 30 anos, viralizou nas redes sociais. Apalavrado com o clube gaúcho, ele e seus representantes se reuniram com a diretoria da Juventus, em Turim, nesta sexta-feira. De acordo com o 'ge', o saldo do encontro foi positivo e a confirmação do reforço pode acontecer nas próximas horas.

Com o aval do clube italiano, Douglas Costa não conteve a ansiedade e agitou as redes sociais ao posar com a camisa do Grêmio. A publicação foi postada no perfil do atacante no Instagram para os melhores amigos, mas não demorou a vazar na grande rede.

Após 11 anos na Europa, Douglas Costa volta com status de reforço de peso para a sequência da temporada. O Grêmio aguarda a liberação oficial para iniciar os trâmites burocráticos antes do anúncio oficial. Douglas Costa topou a redução salarial para firmar um contrato com validade de três anos.

Considerado uma das principais revelações do Grêmio, Douglas Costa foi vendido ao Shakhtar, em 2010, por cerca € 6 milhões (R$ 14,9 milhões, à época). Caso confirmado, ele será uma reposição de peso para suprir em alto nível a carência deixada por Everton Cebolinha e Pepê, recentemente, negociados com os portugueses Benfica e Porto, respectivamente.

Vale destacar que no dia 23 de maio a janela de transferências internacionais para o Brasil será fechada.

Presente na lista de convocados da Seleção para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, estava emprestado ao Bayern de Munique, mas não era peça-chave no clube alemão. Seu último jogo foi no dia 11 de fevereiro. Ele se recupera de lesão no pé direito.