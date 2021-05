Neymar perdeu um pênalti e não escondeu a frustração pelo vice-campeonato no Francês AFP

Publicado 28/05/2021 13:02

Rio - Neymar se manifestou nesta sexta-feira sobre a acusação de abuso sexual por parte de uma funcionária da Nike, que levou a empresa a romper seu contrato em 2020. O atacante contestou a versão multinacional americana, a quem acusou de traição, e disse que não teve a oportunidade de se defender da acusação.

"Contrariar essa regra e afirmar que o meu contrato foi encerrado porque não contribuí de boa-fé com uma investigação é absurdo, mentiroso. Mais uma vez sou advertido que não posso comentar em público. Indignado, vou obedecer! Não me deram a oportunidade de me defender. Não me deram a oportunidade de saber quem é essa pessoa que se sentiu ofendida. Eu nem a conheço. Nunca tive nenhum relacionamento. Não tive sequer oportunidade de conversar, saber os reais motivos da sua dor. Essa pessoa, uma funcionária, não foi protegida. Eu, um atleta patrocinado, não fui protegido", escreveu o camisa 10.

"Ironia do destino continuarei a estampar no meu peito uma marca que me traiu. Essa é a vida! Sigo firme e forte acreditando que o tempo, sempre esse cruel tempo, trará as verdadeiras respostas. Fé em Deus!", completou. Neymar foi denunciado pela funcionário em 2018, durante um fórum organizado pela Nike. A empresa abriu uma investigação, que teve resultados considerados "inconclusivos". No entanto, o brasileiro teve seu contrato rescindido por não cooperar com as investigações.