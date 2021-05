O Flamengo foi campeão brasileiro na temporada 2020 ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 00:00 | Atualizado 29/05/2021 09:48

A saudade não nos abandona desde que ele termina. O Brasileiro vai voltar hoje e os melhores times do país vão tentar derrubar o Flamengo, atual bicampeão da competição. Aliás, mesmo vindo de uma baita sequência de títulos, o Rubro-Negro não deixou a guarda baixar e continua como favorito para o título do Brasileiro. Cito também o Fluminense, que em 2020 entrou desacreditado, surpreendeu e vem com uma moral enorme após a classificação histórica na Libertadores. Um time cascudo e que conta com atletas jovens para fazer essa mescla e aguentar a sequência da temporada. Coloco São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Inter e Atlético-MG também como postulantes ao troféu. A graça do Brasileiro é essa: podem até ter dois ou três times melhores, mas surpresas acontecem e já vimos campanhas surpreendentes decidindo a competição. Bem-vindo de volta, Brasileirão. E que, quando nosso país estiver vacinado, o público possa voltar a curtir seus jogos dentro do estádio. Grande fase!





Publicidade

SÉRIE B TAMBÉM NA ÁREA

Começou ontem, mas o Vasco, um dos principais times da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, também irá estrear na competição nacional. Pega o Operário às 11h (de Brasília), em São Januário, e teremos que confirmar se realmente o Cruzmaltino será um dos postulantes ao título ou vai jogar um balde de água fria na torcida. Eu acredito no trabalho de Marcelo Cabo e acho que, apesar das dificuldades, o Vasco sobe.

Publicidade

JOGAÇO VINDO POR AÍ

Publicidade

Hoje é dia da final da Champions League. E, além do futebol brasileiro, vamos ser presenteados com o que vai ser um jogaço. No quesito "brasilidade", Thiago Silva (foto), ídolo do Fluminense, defende as cores do Chelsea. Do outro lado, temos Fernandinho, que não é tão prestigiado no Brasil, mas é um dos maiores ídolos da história do Manchester City. A bola rola às 16h (de Brasília) no estádio do Dragão, em Portugal.

Publicidade

CANDIDATOS A CRAQUE

Com o Brasileirão se iniciando, é normal ficarmos apreensivos em relação aos craques da competição. Sendo o ano de véspera de Copa do Mundo, a disputa fica ainda mais acirrada. Eu coloco quatro nomes como os principais postulantes no momento: Gabigol, Raphael Veiga, Hulk e Douglas Costa. E você? Só sei que o alto nível está voltando a reinar no futebol brasileiro. Quem ganha somos nós.