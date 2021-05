Abel Hernández fez o gol de empate no primeiro jogo da final Mailson Santana/Fluminense FC

No sábado, vimos um Flamengo e Fluminense animado, que terminou em 1 a 1, no Maracanã, com gols de Gabigol e Abel Hernández, na primeira final do Carioca. Não só pelo placar, mas pelo que transpareceu em campo, está tudo aberto. O Flamengo teve mais posse e controlou o jogo em determinados momentos, mas o Tricolor não esteve morto. As duas equipes — o Rubro-Negro com Gabigol e o Flu com Luiz Henrique — tiveram chances claras de matar o jogo. Apesar de o time de Ceni ser melhor, a enorme discrepância que vimos em outros anos não me parece tão cristalina. No Nilton Santos, a situação ficou mais clara para o Vasco, apesar de o jogo ter sido, tecnicamente, muito ruim. Cano decidiu e o Botafogo foi uma equipe pouco inspirada. A volta será em São Januário, o que favorece o Gigante, mas, não fosse o pênalti não assinalado de Galarza em Ronald, a situação poderia ser outra. Mas está em aberto. No fim de semana, teremos mais dias agitados no futebol carioca. Assim que a gente gosta!





MAIOR ARTILHEIRO ARGENTINO

Cano segue na empreitada para marcar cada vez mais seu nome na história do Vasco. Além de ser o maior artilheiro estrangeiro do século, ele se tornou o argentino com mais gols pelo Gigante após marcar de cabeça contra o Botafogo, na vitória de 1 a 0 do Cruzmaltino. São sete gols nas últimas sete partidas. 60 jogos e 31 gols pelo time de São Januário. A comemoração fazendo o "L", para seu filho Lorenzo, já está na cabeça de qualquer vascaíno. Crava muito.

AVASSALADOR

A temporada do Fluminense em 2021 é a continuação de 2020. E isso é muito bom. Desde a goleada de 5 a 0 para o Corinthians, na Arena do time paulista, em 13 de janeiro, o Flu disputou 27 jogos, venceu 16 vezes, empatou oito e perdeu só três. Das três derrotas, duas foram com o time sub-23. Com o elenco principal, o Tricolor perdeu apenas um jogo em 25 disputados. Grande fase!

O FUTEBOL É APAIXONANTE

Alisson fez gol de cabeça pelo Liverpool AFP

No dia 25 de fevereiro, o pai dos goleiros Alisson e Muriel faleceu após se afogar em uma barragem, em Porto Alegre. Quase três meses depois, o Liverpool enfrentava o West Bromwich e a partida estava 1 a 1 até que, aos 49 minutos do segundo tempo, Alisson foi para área e fez o gol da vitória. Na comemoração, um choro emocionado, também por José Agostinho Becker. "Jogo desde que me lembro com meu pai. Espero que ele esteja aqui para ver. Tenho certeza de que ele está comemorando", disse o arqueiro.