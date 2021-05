Por O Dia

Publicado 15/05/2021 00:00

Claro que o futebol do Rio de Janeiro não vive seu auge, mas a real é que teremos duas grandes finais neste fim de semana para começar a selar o Campeonato Carioca 2021. Primeiro, Fluminense e Flamengo, que sim, vivem grande fase, fazem a final do Cariocão, às 21h, no Maracanã, sem público. Os dois vivem momentos únicos na Libertadores e mostram a cada jogo os motivos de mandarem no Rio na situação atual. Mas amanhã, às 11h05, é dia de o Botafogo receber o Vasco no Nilton Santos. Esses não estão no melhor panorama, mas tentam se reconstruir em um ano complicado e que, mesmo não parecendo, o troféu da Taça Rio seria importante para ganhar confiança para a sequência do ano com a Série B. Claro que não parece o ideal, mas teremos um fim de semana de puro futebol carioca. Isso, num momento como esse que estamos vivendo, é importante em muitos aspectos. Hora de aproveitar.

PARTE DO SUCESSO

O zagueiro Nino, de 24 anos, foi chamado para a seleção brasileira pré-olímpica por tudo o que vem fazendo no Fluminense e já fez com o próprio Brasil. Mas eu queria destacar que isso faz parte do sucesso do time tricolor nas temporadas 2020 e até então na de 2021. Um defensor novo e muito bom no que se propõe a fazer. Grande fase!

PROBLEMAS PARA ROGÉRIO CENI

Arrascaeta, Isla, Gabigol, Pedro, Gerson e Everton Ribeiro. Esses devem ser os desfalques do Flamengo para o mês de junho, quando o Campeonato Brasileiro já estará rolando. A postura da Confederação Brasileira de Futebol em dizer que irá realocar os jogos do Rubro-Negro é importante, mas vou aguardar para ver na prática. Nenhum time do mundo sobrevive com a perda de cinco titulares e mais um praticamente titular.

MERECIDO, MAS VAI JOGAR?

Gabigol foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Tite também chamou Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison, que vem jogando de centroavante no Everton, da Inglaterra. Pedro foi convocado para a Seleção pré-olímpica. Os dois nomes merecem, mas vão utilizar? Porque o Rubro-Negro está mais uma vez prejudicado. Vamos ver...