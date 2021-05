Nenê voltou a marcar na classificação do Fluminense na Libertadores LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Eu avisei: não menosprezem o Fluminense. Depois da derrota para o Junior Barranquilla, no Maracanã, muitos colocavam o Tricolor em situação complicadíssima, mesmo com tudo o que vinha sendo demonstrado desde a temporada passada. Só que ontem, em pleno Monumental de Nunez, o time de Roger Machado mostrou sua grandeza. Ainda no primeiro tempo um 2 a 0 que nem o mais otimista dos tricolores acreditava. Comentei nesta coluna também que as mudanças de Roger Machado dariam liberdade maior para Nenê e Fred decidirem com uma bola ou outra. E foi o que aconteceu. Duas assistências para o camisa 9, um gol para o Vovô e ainda teve bola na rede de Caio Paulista, que já vinha merecendo uma oportunidade entre os titulares. Yago Felipe, um leão em campo, foi coroado com o gol. Porém o que eu quero destacar é: a vitória de ontem muda todos os ares para o restante da temporada. Se o time ganhou do River Plate fora de casa, com a pressão de que poderia ser eliminado, o que é impossível para este time do Flu daqui para a frente? Vitória na raça, na alma, na camisa e na qualidade. O Fluminense é enorme. Grande fase!

FRED É UMA INSTITUIÇÃO

Poucos clubes no Brasil podem "bater no peito" e dizer: 'Eu tenho um ídolo'. O Fluminense pode. Mas Fred não é só um ídolo. Ele é uma instituição do nosso esporte e a torcida tricolor tem que comemorar muito por ter um jogador como esse. Monstruoso contra o River Plate e, quando não decide com gols, dá assistências e mostra sua liderança. Deveria ser mais valorizado e não lembrado pelo que fez na Copa de 2014. Fred é um nome que a história jamais vai esquecer.

REFORÇOS E EXPERIÊNCIA

O Vasco, em menos de 10 dias, contratou três reforços para o início da Série B: Sarrafiore, Daniel Amorim e Michel. Nomes que mesclam qualidade e experiência para uma competição difícil que o Cruzmaltino vai ter pela frente em 2021. Além disso, vai ser importante para tirar o peso das costas dos garotos. Trabalho bem feito da diretoria.

SAI COMO ÍDOLO DO FLAMENGO

Gerson está acertando seus últimos detalhes para se transferir para o Olympique de Marselha, mas ainda jogará contra o Vélez pela Libertadores. A questão que quero destacar é que o meia sai como ídolo enorme do Flamengo. Assim como Adílio e Andrade, por exemplo, que sabiam muito daquela posição. Se tudo for confirmado, Gerson já terá seu nome na história do Flamengo para sempre.