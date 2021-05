Por O Dia

Publicado 25/05/2021 00:00

É hoje. A classificação do Fluminense estará em jogo lá na Argentina. O rival? Somente o River Plate, dentro de casa, e valendo o primeiro lugar no grupo, que dá a vantagem de atuar em casa no mata-mata da Libertadores. Mas o time de Gallardo vive a crise dos desfalques por conta da covid-19 e o Fluminense pode se aproveitar desse enfraquecimento do rival. O Santa Fe perdeu para o River mesmo assim. Mas o time de Roger Machado está longe de ser do nível dos colombianos. Não é à toa que, até a última rodada, o Tricolor era o líder do grupo. Samuel Xavier, Egídio, Caio Paulista e Gabriel Teixeira devem ser titulares e as mudanças parecem necessárias. Mexe nas laterais e nas pontas para que a equipe tenha mais velocidade e saída nos contra-ataques. Fred e Nenê terão mais condições físicas de decidir com uma ou outra bola. Acredito que a classificação vai ser bem encaminhada. Apesar da derrota no Cariocão, terra arrasada é algo que passa longe do Fluminense e a consciência do trabalho desse grupo continua sendo no crescimento da equipe na temporada.

APOSTA DENTRO DA REALIDADE

Publicidade

O Vasco fechou a contratação de Daniel Amorim, de 31 anos, que estava no Tombense. Ele tem 1,91m e vem com o aval de Marcelo Cabo, que já conhece o futebol do centroavante. Essa sempre foi uma das prioridades da diretoria para a temporada: buscar um atacante com características diferentes de Cano. Não é nenhum gênio, mas será reserva e acredito que pode ajudar na Série B.

Publicidade

MAIS UM TEMPO

Gatito Fernández não evoluiu da lesão no joelho direito e será submetido a uma nova cirurgia Vitor Silva/Botafogo

Não vai ser dessa vez que a torcida do Botafogo terá o retorno do goleiro Gatito Fernández à meta do Alvinegro. Lesionado desde setembro de 2020, a presença do paraguaio daria ânimo, qualidade técnica e confiança à torcida. Porém, o pesadelo continua. Ele será submetido a uma artroscopia no joelho direito "para averiguação mais ampla de seu quadro". Menos mal que Douglas Borges está dando conta do recado...

Publicidade

SEGUE BLINDADO

Publicidade

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, participou ontem comigo do programa "Os Donos da Bola", na Band, e uma das questões que ele respondeu foi sobre o técnico Rogério Ceni. Muito calmo e, como ele gosta de dizer, "com gelo no sangue", blindou ainda mais o trabalho do treinador, que já tem dois títulos em menos de um ano de clube. O caminho é natural, ele entende as críticas, mas Ceni segue com respaldo no Rubro-Negro.