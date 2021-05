Por O Dia

22/05/2021

Parece só mais uma final de Carioca, mas, além da competição geral, teremos a final da Taça Rio. São dois clássicos e, é claro, as duas melhores equipes do Rio disputam o principal título. Flamengo e Fluminense ficaram no 1 a 1 na primeira partida. Em momentos teoricamente parecidos na temporada, o Flu precisa da classificação na Libertadores, coisa que o Fla já conseguiu, mas a pressão em cima de Rogério Ceni não para de crescer. Ele sabe que o cargo dele está na reta e uma vitória diante de um grande rival pode mantê-lo por mais tempo. Já o Tricolor entende que seria um título de prazer em cima do time que vem ganhando quase tudo ultimamente. O Maracanã, às 21h, vai ferver. Em São Januário, é dia de o Vasco tentar segurar a vantagem de 1 a 0 em cima do Botafogo. Vale lembrar que Marcelo Cabo faz ótimo trabalho, assim como a diretoria, mas a taça poderia coroar isso para a Série B. Entretanto, vemos um Alvinegro com Marcelo Chamusca pressionado. Dois clássicos e mais coisas em jogo do que os títulos de cada torneio. Grande fase!

PODE VIR PARA SOMAR

O Vasco contratou o meia Martin Sarrafiore, de 23 anos, que fez sua última temporada pelo Coritiba. Ele pertence ao Internacional e foi uma promessa do Huracán, do futebol argentino. O meia é habilidoso e sempre mostrou talento, mas não deslanchou no futebol profissional. O Gigante da Colina pode ser uma ótima oportunidade para ele aparecer e se firmar. Só ouvi coisas boas do gringo. Boa sorte!

ELE QUER O RIO

Renato Gaúcho, após deixar o Grêmio com um currículo recente de invejar, não aceitou treinar o Corinthians. Ele diz que o cenário ideal para ele é o Rio. Aqui já treinou Fluminense e Vasco, mas em outras oportunidades já havia dito que sonha comandar o Flamengo. Rogério Ceni não está totalmente garantido e, malandro como sempre foi, o ídolo do Grêmio espera uma brecha para realizar seu desejo... Olho nele.

GERSON: VAI OU NÃO VAI?

Apesar de todo o esforço que tenta fazer para levar o meia Gérson, o Olympique ainda não conseguiu selar a contratação com o Flamengo. Na minha cabeça, apesar do valor, o jogador não está totalmente satisfeito para voltar à Europa em um clube de segundo ou até terceiro escalão. Esperava algo mais. Se ficar, ótimo, até porque se trata de um grandíssimo jogador. Mas, se for sair, precisa se resolver para que o Rubro-Negro se organize e possa repor sua saída.