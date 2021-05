Por O Dia

Publicado 14/05/2021 00:00

O Fluminense fez um jogo espetacular contra o Santa Fe, no Maracanã? Não. Mas o resultado por 2 a 1 é o que mais importa. Veja bem: eu sou adepto das vitórias. Trabalho bom é aquele que vence, na minha visão de futebol. Isso não quer dizer que eu desvalorizo o trabalho que está sendo feito e olho apenas para o placar. Só que, na Libertadores, uma virada como a que o Tricolor conseguiu deve ser - muito - comemorada. Estamos falando de uma equipe que fez um Campeonato Brasileiro surpreendente e conseguiu a classificação para a Libertadores diretamente para a fase de grupos. Eu não acho a campanha na competição continental surpreendente, como muitos vem dizendo. É fruto de um trabalho que acontece dentro do clube há mais de uma temporada e está sendo colhido a cada vitória como essa. O Tricolor está com um pé nas oitavas de final e tem que continuar com os pés no chão e trabalhando porque, para ser bem sincero, enxergo voos até mais altos para essa equipe de Roger Machado.

O GIGANTE FRED NO FLUMINENSE

Publicidade

Com o gol marcado na vitória sobre o Santa Fe, na quarta-feira à noite, no Maracanã, Fred seguiu avançando para se tornar o maior goleador brasileiro da história da Libertadores. Agora, o camisa 9 do Fluminense tem 22 gols, enquanto Palhinha tem 25 e Luizão fez seu nome aparecer nos placares 29 vezes na competição. Os dois já estão aposentados e não duvido que o centroavante tricolor consiga isso ainda nessa edição... Gigante.

Publicidade

EXPECTATIVA DE GABIGOL

Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol não deve ser apenas convocado por Tite na lista que sai hoje, às 11h, para os duelos pelas Eliminatórias da Copa de 2022, contra Equador e Paraguai. Ele deve ser chamado para ser titular porque hoje, no mundo, não há atacante jogando mais do que o camisa 9 do Flamengo. Preterido em outras listas, é hora de chegar e se firmar para mostrar que o seu futebol não fica apenas no cenário nacional.

Publicidade

FUNCIONÁRIOS EM DIA

Publicidade

O mais importante da esfera financeira do Vasco aconteceu na quarta-feira: os funcionários do Gigante da Colina receberam dois meses de salários atrasados e o clube está em dia. Os jogadores receberam abril, o que coloca o clube praticamente regularizado com as duas folhas salariais (jogadores e funcionários). Mais um passo importante para a reestruturação completa do Vasco. Que siga assim!