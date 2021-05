040 Sushi Lounge, em Duque de Caxias Rodrigo.Galvao

Duque de Caxias - Aberto há apenas cinco meses, o 040 Sushi Lounge, às margens da Rodovia Washington Luíz, ao lado do Polo Moveleiro, já ultrapassou os limites da cidade da Baixada Fluminense. O restaurante especializado em comida japonesa vem fazendo sucesso entre os caxienses e até clientes vindos de outras regiões do estado. A prova disso é a casa sempre cheia de segunda a segunda - por causa da pandemia, o 040 mantém capacidade limitada de 210 pessoas sentadas no salão.

E é justamente a comida japonesa de boa qualidade que vem atraindo os fregueses. O espaço oferece diariamente a opção do rodízio (até 19h, pelo valor de R$ 69,90. Após, custa R$ 89,90) e à la carte. Além dos pratos orientais, o restaurante serve comida brasileira para aqueles que não são fãs do peixe cru. No cardápio, carnes, como picanha, batata frita, bolinho de feijoada e muito mais.

A carta com variedade de drinks também chama a atenção. Há combinação de bebidas com gin, vodka, cachaça, cerveja e chope. Com uma apresentação sofisticada e caprichada, o drink rende muitos cliques e postagens nas redes sociais.

Queridinho dos famosos



Desde que foi inaugurado, o 040 Sushi Lounge vem recebendo visitas de famosos e influencers digitais. Por lá, já passaram personalidades como o promoter David Brasil.

O 040 Sushi Lounge fica na Rod. Washington Luíz, 4339, Polo Moveleiro, Duque de Caxias, no sentido Rio de Janeiro da via. O restaurante abre todos os dias a partir das 18h.

