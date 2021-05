Atacante Andrea Belotti celebra o gol marcado na goleada da Itália por 7 a 0 sobre San Marino AFP

Publicado 28/05/2021 18:36

Em preparação para a disputa da Eurocopa, a Itália não tomou conhecimento da fraca San Marino e goleou por 7 a 0, em amistoso disputado em Cagliari com a equipe reserva. Politano, Pessina (ambos duas vezes), Bernardeschi, Gian Marco Ferrari e Andrea Belotti balançaram as redes.

Em ótima fase desde a chegada do técnico Roberto Mancini, a Azzurra não perde desde 10 de setembro de 2018. O próximo desafio será na próxima sexta-feira (4) contra a República Tcheca, em Bologna.



Depois, a Itália estreará na Eurocopa dia 11, contra a Turquia, no Estádio Olímpico de Roma, no jogo de abertura. As duas seleções estão no Grupo A comn Suíça e País de Gales.