Seleção brasileira se prepara para os Jogos de Tóquio Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:09 | Atualizado 28/05/2021 18:10

Rio - A seleção brasileira masculina começou nesta sexta-feira seu grande teste rumo a Tóquio. Um dos favoritos ao pódio olímpico, o Brasil estreou com vitória na Liga das Nações Masculina de Vôlei diante da Argentina por 3 a 0. Parciais de 31/29, 26/24 e 25/16.

Com a ausência de Renal Dal Zotto, ainda se recuperando da infecção por Covid-19, Carlos Schwanke tem a missão de entrosar ainda mais uma seleção repleta craques que atuam no país e no exterior. Diante da Argentina, prevaleceu a potência de Leal e a genialidade do capitão Bruninho, que comandaram a equipe em quadra.

Publicidade

A Argentina começou a Liga das Nações muito desfalcada. O time do técnico Marcelo Méndez, ex-Cruzeiro, enfrentou um surto de coronavírus e iniciou o torneio com apenas nove jogadores. Dentre os atletas infectados está, Nicolás Lazo, ex-Minas, que irá se apresentar na janela após a terceira semana com os demais afastados. Facundo Conte, ponteiro ex-Cruzeiro e que está a caminho do voleibol polonês, viajou normalmente.

O próximo duelo da equipe brasileira será neste sábado, às 16h, contra os Estados Unidos.

Publicidade

CONFIRA A TABELA DA SELEÇÃO MASCULINA:

28/5 – Brasil 3 x 0 Argentina - (31/29, 26/24 e 25/16)

29/5 – Brasil x EUA, 16h

30/5 – Brasil x Canadá, 13h

3/6 – Brasil x França, 10h

4/6 – Brasil x Japão, 8h

5/6 – Brasil x Sérvia, 10h

9/6 – Brasil x Holanda, 16h

10/6 – Brasil x Bulgária, 13h

11/6 – Brasil x Polônia, 16h

15/6 – Brasil x Eslovênia, 14h30

16/6 – Brasil x Irã, 16h

17/6 – Brasil x Austrália, 10h

21/6 – Brasil x Itália, 11h30

22/6 – Brasil x Alemanha, 14h30

23/6 – Brasil x Rússia, 16h