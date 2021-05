n FA/Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 18:02

Londres - Com 33 nomes, o técnico Gareth Southgate anunciou nesta terça-feira a pré-lista de convocados da Inglaterra para a Eurocopa. Com Chelsea e Manchester City na decisão da Liga dos Campeões e o Manchester United na da Copa da Uefa, contra o Villarreall, terá a chance de fazer a última avaliação ao vivo antes da confirmação da lista definitiva com 26 jogadores no dia 1º de junho.

A volta do lateral-direito Alexander-Arnold, do Liverpool, e a convocação do apoiador Jude Bellingham, de anos, do Borussia Dortmund, foram duas novidades em relação as últimas convocações. Artilheiro do Campeonato Inglês, com 23 gols, Harry Kane deve reassumir a braçadeira de capitão do English Team, ainda com o futuro incerto após anunciar o desejo de deixar o Tottenham na próxima janela de transferências.

Publicidade

Apontada como uma das favoritas ao título da Eurocopa, a Inglaterra disputará a fase de grupos em Wembley, que será o palco das semifinais e da final, no dia 11 de julho. Entre os desfalques estão o camisa 10, Harry Kane, Rashford, Phil Foden e Sancho.

Confira a pré-lista completa:

Publicidade

- Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

- Defensores: Luke Shaw, Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolves) Kieran Trippier (Atlético Madrid/ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Godfrey (Everton), Ben White (Brighton)

Publicidade

- Meio-campistas: Declan Rice, Jesse Lingard (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/ALE), James Ward-Prowse (Southampton)

- Atacantes: Phil Foden, Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford, Mason Greenwood (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/ALE), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)