Massimiliano Allegri, de 53 anos, era alvo do Real Madrid, que anunciou a saída de Zinedine Zidane

Publicado 27/05/2021 15:07

Turim - E segue em ritmo frenético a dança das cadeiras no mercado de técnicos na Itália. Embora tenha expressado o desejo de continuar à frente da Juventus, o ídolo Andrea Pirlo será substituído por Massimiliano Allegri, que, de acordo com os principais veículos de imprensa no país, deverá ser anunciado oficialmente pela Velha Senhora nesta quinta-feira. Com uma passagem vitóriosa por Turim, entre 2014 e 2019, Allegri estava na mira do Real Madrid, que anunciou pela manhã a saída de Zinedine Zidane.



Na quarta-feira, a despedida de Antonio Conte, campeão Italiano no comando da Inter de Milão, já havia agitado o mercado. Em rota de colisão com o grupo chinês proprietário do clube, Conte se opôs à política de redução da folha salarial e previsão de venda de peças importantes na próxima janela. Pelo Twitter, Rino Gattuso foi demitido no domingo pelo Napoli e anunciado pela Fiorentina na quarta-feira.

Allegri assume o comando da Juventus dois anos após a conquista do Calcio na temporada 2018/2019, mas mas volta pressionado pelos seguidos fracassos do clube na Liga dos Campeões, uma obsessão da diretoria e motivo de sua própria saída em maio de 2019. O roteiro é mesmo usado para o fim do ciclo de Pirlo no clube.

Com os rumores da possível saída de astros como Dybala e Cristiano Ronaldo, o treinador será responsável pela reformulação para a próxima. Quarta colocada no Campeonato Italiano, a Juve ficou com a última vaga do país na próxima edição da Liga dos Campeões.