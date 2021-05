Leicester derrotou o Chelsea na final da Copa da Inglaterra AFP

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 15:49

Rio - O Leicester é o novo campeão da Copa da Inglaterra. Em partida realizada com o público de mais de 21 mil pessoas, em Wembley, a equipe comandada por Brendan Rodgers superou o Chelsea e venceu por 1 a 0 conquistando o título inédito da competição.

O gol que decidiu o confronto foi marcado aos 17 minutos do segundo tempo. James errou na saída, e Ayoze Pérez tocou para Tielemans, que avançou para soltar uma verdadeira bomba que foi no ângulo de Kepa, sem qualquer chance de defesa para o goleiro dos Blues.

Publicidade

A final da Copa da Inglaterra foi um marco do gradativo retorno do público aos estádios no país. O governo autorizou que 21 mil torcedores estivessem presentes nas arquibancadas. Eles passaram por testes na última semana e foram obrigados a utilizarem máscaras.



Publicidade

Foi o maior público em eventos esportivos no país desde o início das medidas restritivas pela pandemia da Covid-19, em um teste para novas fases no futuro, incluindo a Euro 2020, que terá semifinais e final disputadas no histórico estádio inglês de Wembley.

Vice-campeão da competição, o Chelsea ainda terá a oportunidade de conquistar um título nesta temporada. A equipe de Thiago Silva decide a final da Liga dos Campeões, em Portugal, no próximo dia 29, contra o Manchester City.

Publicidade

Publicidade

No dia em que o estádio de Wembley voltou a ouvir mais de 20 mil vozes após mais de um ano, o grito que ecoou alto foi o dos torcedores do Leicester. A equipe comandada por Brendan Rodgers venceu o Chelsea por 1 a 0, neste sábado, em Londres, e conquistou a Copa da Inglaterra 2020/21. Tielemans garantiu o triunfo na decisão com um golaço de fora da área aos 17 do segundo tempo.