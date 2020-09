Leicester teria interesse na contratação de Gabigol, atacante do Flamengo

Rio - Companheiro de ataque de Bruno Henrique, Gabigol pode estar de saída do futebol brasileiro, segundo a ESPN Brasil. O canal revelou um suposto interesse do Leicester, da Inglaterra, no jogador de 24 anos.

Um representante do clube europeu entrou em contato com os empresários do jogador e solicitou uma reunião, que deve ocorrer ao longo desta semana. O Leicester ainda não teria feito uma proposta oficial e o Flamengo ainda não foi procurado.

Revelado pelo Santos, Gabigol teve passagens sem brilho pela Inter de Milão, da Itália, e pelo Benfica, de Portugal. No ano passado, o jogador foi artilheiro do futebol brasileiro e destaque nas conquistas tendo do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores da América.